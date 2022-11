Mercato - ASSE : Coup de tonnerre, un premier transfert se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin prochain, Jean-Philippe Krasso aurait reçu une offre de prolongation. Une proposition refusée par l'attaquant, qui a de grandes chances de quitter le club stéphanois en janvier prochain. Les dirigeants aimeraient récupérer des liquidités dans le dossier et éviter, à tout prix, un départ libre.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE va passer un coup de balai dans le vestiaire. Selon les informations de Foot Mercato , Laurent Batlles voudrait changer la moitié de l'équipe. L'un des joueurs annoncés sur le départ est Jean-Philippe Krasso.

Mercato - ASSE : Une décision fracassante est prise pour Laurent Batlles https://t.co/DpNQM7ONOR pic.twitter.com/7SkhPKSJMC — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

Krasso aurait refusé une offre de prolongation

Lié à l'ASSE jusqu'en juin prochain, Jean-Philippe Krasso aurait refusé de prolonger son contrat avec le club stéphanois selon les informations du Progrès . De retour à Saint-Etienne en juin dernier après un prêt à l'AC Ajaccio, l'attaquant a de grandes chances de quitter le club stéphanois en janvier prochain.

L'ASSE va tenter de le vendre en hiver