Mercato - ASSE : Claude Puel subit un premier gros coup dur pour cet été !

Publié le 14 juin 2020 à 2h45 par A.M.

Très actif en coulisses, Claude Puel cherche à rajeunir son effectif, et alors qu'il a réussi à dénicher quelques talents, l'entraîneur de l'ASSE a toutefois vu Saïd Arab filer vers le Paris FC.

Après avoir réussi à s'attacher les services les services de Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans), Claude Puel fait d'Adil Aouchiche sa priorité. Et pour cause, le plan de l'entraîneur de l'ASSE est clairement de rajeunir son effectif. Dans cette optique, il visait également Saïd Arab, révélation du Red Star. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le jeune joueur privilégie une expérience en Ligue 2 après s'être révélé en National. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est engagé officiellement avec le Paris FC. Claude Puel passe donc à côté d'un joli coup, mais Saïd Arab ne semble pas regretter son choix.

Saïd Arab, le premier couac estival de Puel