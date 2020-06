Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà trouvé quasiment 40M€ !

Publié le 14 juin 2020 à 2h30 par A.M.

Leonardo a tranché et il a confirmé que les cinq joueurs dont les contrats arrivaient à échéance ne seraient pas conservés. Et s'il faudra bien évidemment les remplacer, l'économie sur la masse salariale est déjà énorme.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on se trompe, je ne sais pas, il n'y a jamais de moment parfait . » Leonardo l'a confirmé, Thiago Silva et Edinson Cavani ne seront pas conservés au delà de le contrat qui arrive à échéance le 30 juin, et cela représente déjà une très belle économie.

L'énorme économie sur la masse salariale

En effet, compte tenu des salaires ses deux stars, le Paris Saint-Germain va faire une énorme économie sur sa masse salariale qui est l'une des plus importantes d'Europe. D'autant plus que ce n'est pas tout. Leonardo a effectivement confirmé qu'Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier ne seront également pas conservés. Au total, c'est quasiment 40M€ qui seront économisés sur la masse salariale. Sans compter les autres éventuels départs départ de joueurs comme Julian Draxler ou encore Ander Herrera.