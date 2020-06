Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme dans ce dossier à 170M€ !

Publié le 14 juin 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur de Manchester United ces derniers temps, Ansu Fati aurait déjà pris une première décision quant à son avenir au FC Barcelone.

Dernière pépite sortie de la Masia , Ansu Fati voit son avenir être au cœur de nombreuses spéculations ces dernières semaines. Il faut dire qu’à seulement 17 ans, le jeune attaquant a réussi à se faire une place dans la rotation au sein du FC Barcelone en affichant un visage séduisant quand Ernesto Valverde et Quique Setién ont fait appel à lui. Seulement voilà, ses bonnes performances ont aussi conduit plusieurs écuries européennes à s’intéresser de près à son profil, et ce serait notamment le cas de Manchester United. Il a en effet été dernièrement annoncé que les Red Devils auraient formulé une proposition de 100M€ pour s’attacher les services d’Ansu Fati au Barça. Et si celle-ci aurait été repoussée par les Catalans, l’écurie de Premier League serait maintenant prête à revenir à la charge avec une offre encore plus élevée. Toutefois, malgré cela, il se pourrait que les Blaugrana n’aient en réalité rien à craindre pour leur pépite dont la clause libératoire s’élève à 170M€…

Ansu Fati voudrait rester au FC Barcelone !