Mercato - ASSE : Un gros chèque qui se confirme pour Claude Puel ?

Publié le 14 juin 2020 à 1h00 par B.C.

Alors que Franck Honorat se dirige vers Brest, Vagner Dias pourrait prochainement le rejoindre.

Il devrait y avoir du changement au sein de l'effectif de Claude Puel cet été. Plusieurs départs sont en effet attendus à l'ASSE cet été, et un joueur serait proche de quitter le Forez. En effet, Franck Honorat devrait prochainement rejoindre Brest pour un transfert estimé entre 3.5 et 5M€, mais l'attaquant pourrait ne pas être l'unique joueur de Puel à rejoindre le club breton. En effet, le Stade Brestois se montrerait décidé à mettre la main sur Vagner Dias.

Vagner Dias et Franck Honorat à Brest ?