Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a mis la main sur le nouveau Matuidi !

Publié le 14 juin 2020 à 2h15 par A.M.

Alors que l'OM enchaîne la signature des premiers contrats professionnels de ses plus grands talents, Nasser Larguet estime que Nassim Ahmed possède un profil similaire à celui de Blaise Matuidi.

Probablement toujours agacé par la tournure prise par le dossier Isaac Lihadji, l'Olympique de Marseille a décidé de prendre les devants en officialisant la signature du premier contrat professionnel de six jeunes joueurs issus du centre de formation : Aaron Kamardin, Jorès Rahou, Ugo Bertelli, Cheick Souaré, Richecard Richard et Nassim Ahmed. André Villas-Boas va pouvoir s'appuyer sur un vivier de jeunes talents, et notamment Nassim Ahmed décrit par Nasser Larguet comme un joueur ayant un profil similaire à Blaise Matuidi.

Nassim Ahmed «a un profil à la Matuidi»