Mercato - ASSE : Claude Puel savoure cette prolongation !

Publié le 6 août 2021 à 1h15 par La rédaction

Après Romain Hamouma il y a quelques semaines, c’est Boubacar Fall qui vient de prolonger son contrat avec l’ASSE. De quoi remplir de joie Claude Puel.

En grande difficulté financièrement, l’ASSE doit se creuser les méninges pour travailler sur ce mercato. Et cela passe par des coups en interne. Tout d’abord, les Verts ont contre toute attente conservé Romain Hamouma. Un gros coup qui en appelle d’autres. A moindre échelle, Saint-Etienne vient d’officialiser la prolongation de contrat de Boubacar Fall, le jeune gardien sénégalais. Même si le portier âgé de 20 ans n’a pas d’expérience en Ligue 1, Claude Puel pourrait l’utiliser davantage dès cette saison.

« Nous souhaitons inscrire son profil dans la durée »