Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sait qui sera sa prochaine star !

Publié le 3 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Déjà actif sur le mercato, l’AS Saint-Étienne va toutefois devoir vendre cet été. Mais Claude Puel compte bien conserver Denis Bouanga et en faire le leader de son équipe.

L'été de l'AS Saint-Etienne s'annonce chaud. En effet, Claude Puel a pour ambition de réaliser un large rajeunissement de son effectif comme révélé par le10sport.com en février dernier. L'entraîneur des Verts confirmait d'ailleurs récemment la tendance : « Je suis dans la position d'un bâtisseur d'effectif. Je table sur des jeunes qui ne vont pas représenter un investissement lourd. Yvann Maçon, par exemple, a un potentiel qui peut l'amener à un très haut niveau (...) On doit les former pour jouer en équipe première . » Et la stratégie est déjà lancée puisque Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans) ont débarqué tandis qu'Adil Aouchiche (17 ans) est également proche de rejoindre l'ASSE.

Bouanga, la pierre angulaire du projet de Puel