Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel pousse pour deux très gros départs !

Publié le 4 juin 2020 à 20h45 par A.M.

Lancé dans une stratégie de rajeunissement de son effectif pour cet été, Claude Puel souhaite voir partir plusieurs cadres de son groupe. A commencer par Yann M'Vila et Wahbi Khazri.

Pour cet été, Claude Puel a les idées claires. En effet, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, arrivé en cours de saison sur le banc des Verts, compte bien redessiner les contours de son effectif à ses goûts. Dans cette optique, l'idée est à un rajeunissement global de son groupe. C'est la raison pour laquelle Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans) ont déjà débarqué et qu'Adil Aouchiche semble être la grande priorité de Claude Puel pour les prochaines semaines. Mais sa stratégie passe également par le départ de plusieurs cadres afin, d'une part, de rajeunir l'effectif de l'ASSE, et d'autre part, d'alléger la masse salariale tout en récupérant une indemnité de transfert. Et deux joueurs semblent particulièrement concernés.

Khazri et M'Vila poussés au départ ?