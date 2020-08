Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel décisif pour ce joli coup de l’été

Publié le 13 août 2020 à 4h45 par T.M.

Débarqué cet été à l’ASSE, Yvan Neyou a fait forte impression pour ses premiers pas chez les Verts. Et dans le Forez, on devrait dire merci à Claude Puel pour ce joli coup.

Dans sa politique de rajeunissement de l’ASSE, Claude Puel est notamment allé piocher du côté de Braga. Cet été, Yvan Neyou a ainsi posé ses valises dans le Forez, prêté avec option d’achat par le club portugais. Inconnu du grand public, celui qui a notamment été formé à Clairefontaine avec Allan Saint-Maximin n’a toutefois pas mis longtemps avant de montrer toute l’étendue de son talent. En effet, entré en jeu lors de la finale de Coupe de France face au PSG, Neyou a livré une prestation remarquée. De bon augure pour la suite pour Claude Puel, qui a été décisif dans ce dossier.

« Son discours m’a plu »