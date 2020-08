Foot - ASSE

ASSE : Cette recrue de Puel qui évoque la comparaison avec… Neymar !

Publié le 8 août 2020 à 0h00 par T.M.

Arrivé récemment à l’ASSE, Yvan Neyou est notamment comparé à un certain Neymar, étant surnommé le « Neymar de Saint-Etienne ». Un rapprochement que n’apprécie pas forcément le principal intéressé.

Dans sa volonté de rajeunir son effectif à l’ASSE, Claude Puel est notamment allé piocher du côté du Portugal. Il y a quelques, Yvan Neyou a ainsi posé ses valises dans le Forez, étant prêté avec option d’achat par Braga. Formé en France, le milieu de terrain de 23 ans fait donc son retour dans l’Hexagone et ses premiers en ont impressionné plus d’un. Entré en jeu face au PSG en finale de Coupe de France, Neyou a livré une très belle prestation, confirmant un peu plus le talent qu’on lui prête. Certains n’hésitent en effet pas le comparer à Neymar, lui donnant le surnom de « Ney de Saint-Etienne ».

« Ney, c’est Neymar, un extraterrestre »