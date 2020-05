Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel avance sur son premier gros pari de l'été !

Publié le 10 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Entraîneur d’Épinal, Xavier Collin confirme l'intérêt plus que prononcé de Claude Puel pour son attaquant de 22 ans Jean-Philippe Krasso.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Claude Puel a flashé sur l'attaquant d’Épinal Jean-Philippe Krasso (22 ans) qui avait marqué contre l'AS Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de France. Un dossier qui n'est toutefois toujours pas bouclé puisque selon nos informations, les tensions entre Roland Romeyer et Claude Puel, qui souhaite vendre plusieurs cadres afin de rajeunir l'effectif, ralentissent les discussions. En attendant Xavier Collin, entraîneur du club de National 2, confirme que l'entraîneur des Verts apprécie son attaquant.

Epinal confirme pour Krasso