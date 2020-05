Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a les idées claires pour cet été !

Publié le 14 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Dans une longue interview accordée à L'Equipe, Claude Puel s'est prononcé sur différents sujets et évoque notamment le mercato qui s'annonce assez calme pour l'ASSE.

« Le club reste solide. Mais il doit essayer de diminuer la masse salariale. Les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles. Le premier acté avant ma venue, celui de Kolodziejczak, sera sûrement le dernier de cette ampleur cette saison. J'accepte cette contrainte économique car je sais où en est le club. Le précédent projet a impacté les possibilités de passer vite à un autre . » Claude Puel est catégorique, il ne faut pas s'attendre à voir l'ASSE faire des folies cet été compte tenu de l'état des finances du club. Les recrues qui arriveront chez les Verts seront donc à bas coût ce qui confirme la stratégie souhaitée par l'entraîneur des Verts, à savoir miser sur un rajeunissement de son effectif.

