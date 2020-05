Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo inquiété pour ce successeur de Thomas Meunier ?

Publié le 14 mai 2020 à 1h15 par La rédaction

Sur les tablettes de Leonardo dans le but de pallier le futur départ de Thomas Meunier, Hamari Traoré pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais le directeur sportif du club de la capitale verrait deux clubs espagnols se mettre en travers de son chemin...

« Depuis mon arrivée en 2017, je n'ai fait que grandir avec le club. A l'issue de ma première année, on s'est qualifié pour la Ligue Europa. Ensuite, on a remporté la Coupe de France. Et là, nous voilà en Ligue des Champions. Mais je suis dans la réflexion avec mon entourage. Des discussions avec Nicolas Holveck ? Pour l'instant je le laisse voir avec mon agent (Bakari Sanogo). On verra ce qu'il propose. On verra aussi les autres offres. J'aurai ce que je mérite. On verra donc ce que je mérite » a expliqué Hamari Traoré ce mercredi dans le journal L’Equipe . Le latéral droit du Stade Rennais va vivre des semaines très importantes pour la suite de sa carrière. Le Malien verra son contrat prendre fin en juin 2021 et devra donc choisir entre prolonger son engagement avec le club breton ou répondre à l’intérêt de nombreux clubs comme celui du Paris Saint-Germain. Mais visiblement, deux autres options s’offriraient à lui.

Le Betis et Séville dans le coup !