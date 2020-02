Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme aveu de cette recrue estivale sur l’arrivée de Puel…

Publié le 2 février 2020 à 1h30 par A.D.

Quand Claude Puel a rejoint l’ASSE, Miguel Trauco a perdu sa place de titulaire avant de revenir au premier plan. La recrue estivale des Verts est revenue sur cette mauvaise passe et avoue avoir eu des doutes.

Miguel Trauco a eu des grosses difficultés à l’arrivée de Claude Puel. Alors que l’ASSE était à la peine, la direction des Verts a décidé de remercier Ghislain Printant pour le remplacer par Claude Puel. Pour ses premiers pas à la tête de l’ASSE, l’ancien technicien du LOSC, de l’OL et de l’OGC Nice a préféré se passer de Miguel Trauco avant de se raviser. Lors d’un entretien accordé à But Football Club , le défenseur des Verts est revenu sur les débuts de Claude Puel.

«J’ai eu peur de m’être trompé»