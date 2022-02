Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette pépite de Dupraz se livre sans détour sur son passage chez les Verts !

Publié le 19 février 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Formé à l'ASSE, Lucas Gourna-Douath est, à seulement 18 ans, l'un des éléments les plus prometteurs de l'effectif stéphanois. Dans le viseur de nombreuses équipes européennes, le milieu de terrain a évoqué son passage chez les Verts.

Arrivé à l’ASSE en octobre 2019, Claude Puel a souhaité mettre en place son projet de rajeunissement, caractérisé par le départ de nombreux cadres et l’arrivée de plusieurs joueurs à fort potentiel. Ces dernières années, le club stéphanois s’est ainsi séparé de Yann M’Vila, de Loïs Diony, de Mathieu Debuchy ou encore de Kévin Monnet-Paquet, remplacés par des jeunes, qui n’ont pas tous apporté grand-chose. Les résultats enregistrés par l’ASSE récemment attestent de l’échec de ce projet. Auteur d’un début de saison catastrophique, Claude Puel a depuis été remplacé par Pascal Dupraz, qui a décidé de redonner confiance aux cadres du vestiaire comme Ryad Boudebouz. Mais certains jeunes gardent une bonne place dans l’esprit du technicien français. C’est le cas notamment de Lucas Gourna-Douath, âgé seulement de 18 ans. Formé à l’ASSE, le milieu de terrain obtient sa chance cette année. Même si ses performances restent irrégulières, le joueur garde une belle côte et est perçu comme l’avenir des Verts.

« Ma mère m'a dit qu’elle avait envie qu’on signe à Saint-Étienne »

Ce samedi, Lucas Gourna-Douath a accepté d’évoquer son passage à l’ASSE. L’occasion pour lui de revenir sur sa signature en 2015. « Je me rappelle, c’était via un copain de mon coach qui était venu me voir et qui m’avait présenté au recruteur de l’ASSE : Ludovic Paradinas. Il était venu me voir pendant une séance d’entrainement et à la fin de cette séance, il m’a invité à L’Etrat pour faire des tests. Je suis venu deux fois. Après ils ont invité ma mère pour Saint-Étienne - Bastia. Je n’avais pas encore signé, il y avait d’autres joueurs avec moi qui avaient signé mais moi pas encore, mon choix n’était pas encore fait. Comme on dit, l’intuition des mamans ne se trompe pas : c’est ma mère qui m’a dit "on va signer à Saint-Étienne". Moi je voulais voir un peu tous les clubs. Quand tu es petit, tu vois tes potes qui vont en tournoi avec Paris, ils vont en Espagne et toi tu n’es pas conscient de toutes ces choses-là. Ma mère m'a dit qu’elle avait envie qu’on signe à Saint-Étienne, les gens disaient que c’était trop tôt. Mais on a pris la décision de signer ici et Dieu merci, aujourd’hui, je suis en équipe première » a-t-il confié. Au centre de formation, il n’a pas hésité à prendre exemple sur ses ainés comme William Saliba ou Wesley Fofana. « Je les regardais et j’étais content pour eux, mais franchement tu es toujours dans cette interrogation-là : "pourquoi je ne suis pas avec eux ?" C’étaient des exemples à suivre parce qu’ils bossaient, travaillaient. Ce sont des personnes très respectueuses » a-t-il lâché dans un entretien à En Vert et Contre Tous.

« La personne que je suis maintenant, c'est un peu grâce à l'ASSE »