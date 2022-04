Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette énorme sortie sur la vente du club !

Publié le 1 avril 2022 à 4h45 par A.M.

Alors que la vente de l'ASSE fait grandement parler depuis un an, Jérôme Alonzo assure que cela ne perturbe pas les joueurs.

Il y a quasiment un an, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonçaient la mise en vente de l'ASSE. Toutefois, après de multiples rebondissements, ce dossier semble bien au point mort. Une situation pas facile à gérer pour les joueurs qui luttent actuellement pour le maintien des Verts en Ligue 1. Mais pour Jérôme Alonzo, cela ne devrait pas avoir d'influence.

«L’ASSE ne mourra jamais»