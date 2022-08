Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Cette cible de Batlles répond à l'intérêt des Verts

Publié le 11 août 2022 à 21h15 par La rédaction

Après sept arrivées, le mercato de l’AS Saint-Étienne n’est toujours pas terminé. L’ASSE souhaite recruter encore six à sept recrues d’ici la fin de ce mercato pour avoir un effectif capable d’être compétitif tout au long de la saison. Parmi les possibles futures arrivées, des rumeurs envoient Jordy Gaspar du côté des Verts. D'ailleurs, le défenseur grenoblois a répondu à l'intérêt de l'ASSE.

Toujours dans l’optique de reconstruire un effectif à neuf, alors qu’une majorité est encore hantée par la saison passée, l’AS Saint-Étienne souhaite encore recruter six à sept joueurs. Laurent Batlles espère disposer d'un groupe capable d’être compétitif tout au long de la saison. Jordy Gaspar fait partie des joueurs ciblés par l’ASSE et a même répondu à l'intérêt des Verts .

« Je n’ai pas eu de retour concret de l'ASSE»

« J’ai entendu cette rumeur comme tout le monde, mais je n’ai pas eu de retour concret. Je ne me prends pas la tête. Je veux toujours répondre présent, parce que je suis sous contrat avec Grenoble. »

«Tant qu’il n’y a rien, je fais la part des choses»