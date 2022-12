Mercato - ASSE : C’est confirmé, Batlles veut boucler ce transfert à 0€

Hugo Chirossel

Alors que Gaëtan Charbonnier est arrivé, l’ASSE pourrait également enregistrer une autre recrue dans les prochains jours. En effet, Faouzi Ghoulam (31 ans) s’entraîne avec les Verts depuis quelque temps, lui qui est libre depuis son départ de Naples. Et l’AS Saint-Etienne aurait l’intention de proposer un contrat à l’international algérien.

Dernier du classement de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne va devoir batailler pour se maintenir. Dans cette optique, des renforts sont attendus, Laurent Battles a d'ailleurs enregistré ce vendredi l'arrivée de Gaëtan Charbonnier pour les six prochain mois.

Ghoulam s’entraîne avec les Verts

Mais ce n’est pas tout, puisque l’ASSE pourrait également recruter un de ses anciens joueurs, Faouzi Ghoulam. Ce dernier, libre depuis son départ de Naples en fin de saison dernière, s’entraîne actuellement avec les Verts . D’après Le Progrès , rien ne s’opposerait à une arrivée définitive de l’international algérien à Saint-Etienne s’il le souhaite.

L’ASSE va lui proposer un contrat