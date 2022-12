Mercato - PSG : L'annonce fracasante d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Mbappé

Pierrick Levallet

L'été dernier, Kylian Mbappé a décidé de prolonger au PSG. En restant, l'attaquant de 23 ans a changé de statut dans la capitale. Cependant, un désaccord sur le plan financier a créé certaines tensions entre le joueur et le PSG. De ce fait, certaines rumeurs ont évoqué des envies de départ du côté de Kylian Mbappé. Mais nasser Al-Khelaïfi n'a aucun doute concernant l'avenir du joueur.

Convoité par le Real Madrid tout au long de la saison dernière, Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger au PSG. L’international tricolore est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024 avec la possibilité de rempiler pour une année supplémentaire à sa guise. En prolongeant, Kylian Mbappé a changé de statut au PSG.

Mbappé déjà sur le départ ?

En effet, Kylian Mbappé aurait un certain pouvoir de décision dans le recrutement parisien. Et cet été, l’attaquant de 23 ans n’aurait pas été pleinement convaincu par le mercato de Luis Campos. De plus, Le10Sport.com a révélé un différend financier à l'origine de tensions entre le champion du monde 2018 et le PSG. Ainsi, certaines rumeurs évoquaient les envies de départ de Kylian Mbappé seulement quelques mois après avoir prolongé.

«Kylian est vraiment un des meilleurs joueurs aujourd’hui»