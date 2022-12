Mercato : L'ASSE déchaînée, nouvelle recrue imminente pour Batlles ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE aurait bouclé un premier transfert. Gaëtan Charbonnier va quitter l'AJ Auxerre pour rejoindre Saint-Etienne. L'attaquant arrive en qualité de joker. De quoi remettre en question l'avenir de Faouzi Ghoulam ? Pas forcément à en croire la presse régionale. L'international algérien pourrait même, s'il le décide, disputer les deux dernières rencontres de l'année en Ligue 2.

L'ASSE frappe un premier coup sur le mercato. Selon Foot Mercato, Gaëtan Charbonnier arrive en tant que joker médical à Saint-Etienne. Un joli coup puisque l'attaquant avait terminé meilleur buteur de Ligue 2 avec le Stade Brestois en 2019. Arrivé en provenance de l'AJ Auxerre, Charbonnier va rejoindre l'ASSE contre un chèque d'1M€.

Transferts - ASSE : La grosse mise au point de Batlles sur le mercato https://t.co/5jM0oIcUNC pic.twitter.com/EooSi3PluQ — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Après Charbonnier, Ghoulam prêt à signer ?

L'arrivée de Charbonnier en tant que joker pourrait-il remettre en question l'avenir de Faouzi Ghoulam ? Libre depuis son départ du Napoli en juillet dernier, l'international algérien s'entraîne, depuis quelques jours, avec le groupe de Laurent Batlles. Et selon Le Progrès, rien ne s'opposerait à son transfert, s'il décide de passer le cap. Ghoulam pourrait même être sur la feuille de match face à Annecy le 26 décembre prochain.

« Il s’entraine avec nous et après on verra ce qu’il se passera »