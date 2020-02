Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce joueur du Puel qui affiche sa joie... après son départ !

Publié le 6 février 2020 à 3h30 par A.M.

Prêté à Middlesbrough, Harold Moukoudi, qui n'entrait plus dans les plans de Claude Puel, s'est réjoui d'avoir rejoint l'Angleterre.

Arrivé libre à Saint-Etienne l'été dernier après une belle saison en Ligue 2 avec Le Havre, Harold Moukoudi a d'abord été très utilisé par Ghislain Printant avant d'être relégué au second plan par Claude Puel, qui a débarqué sur le banc des Verts au mois d'octobre. Par conséquent, il a décidé de quitter l'ASSE cet hiver afin d'aller retrouver du temps de jeu. Dans cette optique, Moukoudi a été prêté à Middlesbrough, en deuxième division anglaise, et ce choix semble l'enchanter.

Moukoudi est «tellement heureux»