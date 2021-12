Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ben Arfa prêt à rejoindre Dupraz chez les Verts ? La réponse de son clan

Publié le 16 décembre 2021 à 22h30 par D.M.

Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux à la fin de la saison dernière, Hatem Ben Arfa serait dans le viseur de l'ASSE. L'agent du joueur a réagi, ce jeudi soir, à cette rumeur.

Malgré ses difficultés financières, l’ASSE va chercher à se montrer active lors du prochain mercato hivernal et tenter de se renforcer sans dépenser énormément d’argent. Ce jeudi soir, Foot Mercato indique que le club stéphanois étudierait plusieurs pistes et notamment celle menant à un international français, actuellement sans équipe. Ce joueur pourrait être Hatem Ben Arfa. En effet, selon Manu Lonjon, l’attaquant, libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux, intéresserait Pascal Dupraz, nouveau coach de l’ASSE.

La réponse énigmatique du clan Ben Arfa