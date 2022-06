Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bafétimbi Gomis laisse la porte ouverte pour un retour à l’ASSE

Publié le 14 juin 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Cet hiver, Bafétimbi Gomis était prêt à faire son retour à l’ASSE pour aider son ancien. Une opération qui ne s’est finalement pas concrétisée. Depuis, l’ancien des Verts est retourné à Galatasaray. Mais entre Gomis et l’ASSE, l’histoire pourrait encore ne pas être terminée. En effet, la porte ne serait pas totalement fermée…

Bafétimbi Gomis a donc fait son retour à Galatasaray cet hiver. Mais c’est avec l’ASSE que l’international français aurait pu terminer la saison. En janvier, alors que les Verts recherchaient un buteur pour Pascal Dupraz, Gomis était d’accord pour donner un coup de main à son ancien club. Finalement, entre l’ASSE et Bafétimbi Gomis, la flamme ne s’est pas ravivée. En revanche, à l’avenir, rien ne serait à exclure.

Mercato : L’ASSE au coeur d’un gros dilemme pour Adil Rami https://t.co/95afuOPSn1 pic.twitter.com/EqeY7DbKmx — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

« L'avenir le dira »