Mercato - ASSE : Après Gourna-Douath, un nouveau crack de Batlles sur le départ

Publié le 13 juillet 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

Ce mercredi, l’ASSE a donc officialisé le départ de Lucas Gourna-Douath pour le RB Salzbourg. Une première vente qui en appelle toutefois d’autres dans le Forez. En effet, les Verts doivent vendre pour près de 20M€ et il faut encore faire rentrer de l’argent dans les caisses. Cela pourrait être le cas avec Adil Aouchiche.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, l’ASSE a été très active dans le sens des arrivées. Trois nouveaux joueurs sont arrivées pour Laurent Batlles. Mais pour aller plus loin, les Verts devaient vendre. La somme de 20M€ était alors fixée pour l’ASSE.

Gourna-Douath, de l’ASSE à Salzbourg

Et voilà qu’un chèque de 15M€ aurait été récupéré par l’ASSE. C’est le montant annoncé pour le transfert de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg. Ce mercredi, le joueur formé chez les Verts a été transféré en Autriche et d’autres départs devraient suivre à l’ASSE.

Aouchiche après Gourna-Douath ?