Mercato - ASSE : Pour Pascal Dupraz, c'est terminé !

Publié le 27 avril 2022 à 13h10 par Dan Marciano

Engagé avec l'ASSE jusqu'en juin prochain, Pascal Dupraz ne sera pas conservé à l'issue de cette saison. Les dirigeants n'envisageraient pas de poursuivre la collaboration sur du long terme.

Arrivé durant l'hiver à l'ASSE, Pascal Dupraz est en mission commando. Le technicien est arrivé dans le Forez avec l'objectif de maintenir ce club historique du championnat français en Ligue 1. A quatre journées de la fin, la formation stéphanoise pointe à la 18ème place. L'ancien coach du TFC espère performer lors des dernières journées avant de mettre fin à son aventure chez les Verts . Lié à l'ASSE jusqu'en juin prochain, Dupraz n'a pas vocation à rester sur le banc la saison prochaine.

Pascal Dupraz ne sera pas conservé