Foot - Mercato - AS Rome

Mercato - AS Rome : Le remplaçant de Spinazzola trouvé ?

Publié le 6 juillet 2021 à 18h50 par La rédaction

Leonardo Spinazzola blessé pour de nombreux mois, l'AS Rome doit trouver un nouvel arrière gauche et José Mourinho aurait une idée en tête.