Mercato : Arsène Wenger bientôt de retour dans un club ?

Publié le 7 février 2020 à 18h40 par La rédaction

Afin de redresser Arsenal, les dirigeants des Gunners prévoiraient de faire revenir Arsène Wenger pour regagner le cœur des supporters et remettre le club sur les bons rails.