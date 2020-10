Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Mesut Özil envoie un message clair aux supporters !

Publié le 21 octobre 2020 à 22h40 par H.K.

Vivement critiqué depuis maintenant de nombreux mois, Mesut Özil était annoncé sur le départ d’Arsenal. Cependant, l’international allemand ne devrait pas quitter les Gunners cette saison, et il a tenu à envoyer un message clair aux supporters londoniens…