Mercato - Arsenal : Les révélations d’Odegaard sur son intégration !

Publié le 12 mars 2021 à 10h40 par La rédaction

Arrivé en prêt cet hiver en provenance du Real Madrid, Martin Odegaard semble s’être très vite intégré dans l’effectif d’Arsenal. Le joueur se sentirait déjà comme à la maison, seulement après quelques semaines passées chez les Gunners.