Foot - Mercato

Mercato - Arsenal : Annonce imminente pour le nouvel entraîneur !

Publié le 18 décembre 2019 à 8h42 par G.d.S.S. mis à jour le 18 décembre 2019 à 8h48

Comme prévu, Mikel Arteta devrait être nommé entraîneur d’Arsenal, et le club londonien devrait officialiser la nouvelle ce mercredi.