Mercato : Après son transfert raté, Ronaldo est interpellé

Publié le 17 septembre 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Cristiano Ronaldo a vécu un été mouvementé. Et pour cause, l'attaquant de Manchester United a tout fait pour quitter les Red Devils. En vain. Par conséquent, son début de saison a été particulièrement mouvementé, mais il peut compter sur le soutien de son pays. Fernando Santos et Ruben Dias l'attendent en effet de pied ferme en sélection.

L'été de Cristiano Ronaldo n'aura pas été de tout repos. Et pour cause, la star portugaise a fait le forcing afin de quitter Manchester United, qui dispute la Ligue Europa. Habitué à prendre part à la Ligue des champions tous les ans, le Portugais voulait donc partir afin d'être toujours présent dans la plus grande compétition européenne. Mais le quintuple Ballon d'Or n'a jamais trouvé de porte de sortie, et son début de saison a été clairement impacté par son mercato. Néanmoins, Cristiano Ronaldo peut toujours compter sur des soutien de taille.

Le Portugal se mobilise pour Cristiano Ronaldo

En effet, à l'occasion de son passage en conférence de presse, Fernando Santos a envoyé un message fort à Cristiano Ronaldo. « Je n'ai aucune inquiétude. Tout à l'heure il va jouer, il sera titulaire face au Sheriff. Avec lui et avec tous les autres, j'ai cette attention, j'essaie de comprendre dans quelle situation ils se trouvent, s’ils jouent, s'ils vont jouer, quand ils ne jouent pas, ce qui se passe. Personne ne doute que Cristiano Ronaldo continue d'être important pour la Seleção », lance le sélectionneur du Portugal, qui a évidemment convoqué sa star pour les deux prochains matches des Lusitaniens.

«Bien sûr que Cristiano est important pour nous»