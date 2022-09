Foot - Mercato

Mercato : Coup de tonnerre pour l’avenir de Zinedine Zidane ?

Publié le 16 septembre 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Il semble regarder résolument vers l’équipe de France, mais Zinedine Zidane a récemment vu une nouvelle piste faire surface. Son ancien club de la Juventus pourrait en effet changer d’entraineur après un début catastrophique et le Français a toujours été un profil très apprécié par les dirigeants, qui auraient l’intention de tout mettre à plat avec Massimiliano Allegri à la fin de l’automne.

La colère gronde en Italie, où Massimiliano Allegri est plus critiqué que jamais. Avec seulement deux victoires au compteur et un jeu stérile, le coach de la Juventus pourrait en payer les frais et être débarqué, alors que son contrat court jusqu’en 2025.

Après le Real Madrid, retour à la Juventus ?

Depuis plusieurs jours déjà, le nom de Zinedine Zidane a commencé à circuler du côté de Turin, où l’on semble avoir toujours voulu tenter le coup. Le problème c’est qu’un licenciement de Massimiliano Allegri couterait extrêmement cher à la Juventus, qui ne semble pas rouler sur l’or pour le moment.

Conte pourrait doubler Zidane