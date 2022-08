Foot - Mercato - PSG

Après son départ du PSG, Pochettino lâche un indice sur son avenir

Publié le 1 août 2022 à 23h45 par Dan Marciano

Après son départ du PSG au début du mois de juillet, Mauricio Pochettino est retourné à Barcelone, en attendant un nouveau défi. Le technicien argentin a bien l'intention de retrouver un banc dans les prochains mois, même si le marché des entraîneurs est fermé. Interrogé sur un retour en Argentine, l'ancien coach de Tottenham n'a pas l'intention de revenir en Amérique du Sud pour l'instant.

Au début du mois de juillet, le PSG mettait fin au parcours de Mauricio Pochettino. Ancien coach de l'Espanyol Barcelone, l'Argentin est revenu en Catalogne, en attendant de retrouver un banc. Questionné sur la suite de sa carrière, Pochettino compte s'appuyer sur son expérience au PSG pour progresser.

« L'expérience au PSG doit être utilisée pour progresser »

« J’ai toujours en tête de progresser et surtout d'analyser tout ce qui s'est passé au cours des 18 derniers mois au Paris Saint-Germain et, comme nous le disons toujours, l'expérience doit être utilisée pour progresser, pour évoluer et je suis sûr que cette expérience va être très enrichissante pour nous et très utile pour l'avenir » a- t-il confié lors d'un entretien accordé à Infobae .

« Entraîner en Argentine ? Un jour oui, pourquoi pas »