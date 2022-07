Foot - Mercato

Mercato : Après son départ du PSG, le clan Pochettino annonce la couleur

Publié le 5 juillet 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Son départ était dans les tuyaux depuis un bon moment certes, mais il est devenu réalité ce mardi en parallèle de la nomination de Christophe Galtier. Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG bien qu’il lui restait une année de contrat à Paris. Et selon un proche de Pochettino, un retour en Premier League serait bien présent dans l’esprit de l’Argentin.

Ce mardi, Mauricio Pochettino a officiellement été démis de ses fonctions après de longues semaines de battement au sujet d’un accord pour la compensation financière dont il avait le droit avec ses adjoints alors que leurs contrats couraient jusqu’en juin 2023 au PSG. Pour le remplacer, le Paris Saint-Germain a fait appel à Christophe Galtier pour les deux prochaines saisons.

Al-Khelaïfi remercie Pochettino

Le président Nasser Al-Khelaïfi a profité de la conférence de presse de présentation de Galtier afin de rendre hommage à Mauricio Pochettino. « Bienvenue à la conférence de presse pour annoncer notre nouvel entraîneur, coach Christophe Galtier. Je suis très heureux d'être là à côté de lui. Je veux remercier Mauricio Pochettino pour tout le travail qu'il a fait avec son staff. Je souhaite le meilleur pour lui ».

« Mauricio n'a jamais caché sa conviction qu'il se sent plus heureux en Premier League que partout ailleurs »