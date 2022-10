Foot - Mercato

Mercato : Après l'OM, Sampaoli a pris une décision retentissante

Publié le 2 octobre 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il n'était pas du tout satisfait par le recrutement de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli a décidé de fuir l'OM. Remplacé par Igor Tudor à Marseille, le technicien argentin pourrait faire son retour au FC Séville. Alors qu'il serait en contact avec son ancien club, Jorge Sampaoli préférerait attendre la fin de la Coupe du Monde pour remplacer Julen Lopetegui.

Quelques semaines après le début du mercato estival, Jorge Sampaoli a décidé de prendre ses jambes à son cou. Alors que le recrutement de Pablo Longoria ne lui convenait pas du tout, le technicien argentin a fui l'OM cet été. Remplacé par Igor Tudor, Jorge Sampaoli a peut-être déjà trouvé son prochain point de chute.

OM : Longoria se livre sur le calvaire de l’OM en Ligue des Champions https://t.co/aJAjbjJKyx pic.twitter.com/IAsOWVWAAq — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

Une réunion programmée à Séville pour sceller le sort de Lopetegui

D'après les indiscrétions de Marca , Julen Lopetegui pourrait être remercié par le FC Séville dans les prochaines heures. Et pour remplacer son entraineur, le club andalou verrait d'un bon oeil l'idée de rapatrier Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli approché par la direction du FC Séville

Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le FC Séville aurait déjà lancé les contacts avec Jorge Sampaoli la semaine dernière, et ce, par le biais de son président et de son directeur sportif. Une information confirmée par Relevo et la Cadena Ser.

Jorge Sampaoli préfère retrouver le FC Séville après le Mondial