Foot - Mercato

Après le PSG, Zidane a pris une décision radicale pour son avenir

Publié le 17 septembre 2022 à 07h00 par Dan Marciano

Tout au long de l’été, avant l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, le nom de Zinédine Zidane était associé au club parisien. L’ancien coach du Real Madrid était la priorité des responsables basés à Doha, mais ce dernier a refusé l’offre transmise. Ce n’est pas tout puisque le champion du monde 1998 aurait refusé une autre offre.

Christophe Galtier est arrivé au PSG pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Mais l’ancien coach du LOSC n’était pas le premier choix des dirigeants qataris. Comme annoncé par le10Sport.com, les décideurs basés à Doha rêvaient d’une arrivée de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Mais désireux de prendre en main l’équipe de France, le champion du monde 1998 a repoussé l’offre du PSG.

Mercato : Un couac est révélé pour l'avenir de Zidane https://t.co/Sl2kmEunDq pic.twitter.com/hPy7huND7I — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Zidane aurait recalé Manchester United

Mais ce n’est pas tout puisque selon la Cuatro , Zinédine Zidane aurait également refusé une offre de Manchester United ces derniers mois. Le poste est finalement revenu à Erik Ten Hag, révélé sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Lors d’un long entretien accordé à L’Equipe, Zidane avait justifié son choix de recaler certaines équipes de Premier League.

Zidane ferme la porte à la Premier League

« Pour d’autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout. La langue, par exemple. Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester '” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement. Pour gagner, plein d’éléments entrent en jeu. C’est un contexte global. Moi, je sais ce dont j’ai besoin pour gagner. Alors, tu peux bien sûr ne pas gagner mais je sais qu’il faut au moins ça, ça et ça. Et je veux tout mettre de mon côté pour optimiser la victoire » avait annoncé Zidane.

L'équipe de France pour Zidane ?

Profitant de son temps libre pour rester avec sa famille, Zinédine Zidane privilégierait toujours l'équipe de France. Le technicien aimerait prendre la succession de Didier Deschamps, si possible après la prochaine Coupe du monde au Qatar.