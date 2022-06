Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après le PSG, où va rebondir Mauricio Pochettino ?

Publié le 20 juin 2022 à 22h30 par Bernard Colas

Une année et demie après son arrivée, Mauricio Pochettino va quitter le PSG. L’Argentin n’est pas parvenu à s’imposer dans la capitale et va prendre la porte, remplacé sauf retournement de situation par Christophe Galtier. Il y a en effet peu de doute concernant l’identité du prochain entraîneur parisien, mais l’avenir de l’Argentin est bien plus flou.

L’histoire se répète. Nommé sur le banc du PSG en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’aura jamais réussi à faire l’unanimité dans la capitale. Tous les ingrédients étaient pourtant réunis avec le retour au club d’un ancien joueur apprécié par le public du Parc des Princes après deux saisons et demie riches entre 2001 et 2003. Avec sa grinta, le défenseur s’est rapidement imposé à Paris avant de filer à Bordeaux puis à l’Espanyol, club dans lequel il entamera sa reconversion d’entraîneur en 2009. Naturellement, Mauricio Pochettino a été envoyé à plusieurs reprises sur le banc du PSG au cours de son passage concluant à Tottenham entre 2014 et 2019, les fans de l’écurie parisienne étaient ainsi heureux de le voir revenir au bercail, avec l’espoir de voir enfin un technicien s’imposer dans la durée suite aux passages d’Unai Emery et Thomas Tuchel. Mais Mauricio Pochettino n’a pas réussi sa saison, tout en maintenant une communication très floue qui ne lui a pas permis d’augmenter sa cote de sympathie auprès du public et des spécialistes, mais aussi de l’état-major du club. Sa gestion du vestiaire n’est pas non plus exempte de tout reproche, donnant l’impression d’une absence d’autorité totale sur le groupe et ses stars. Il s’apprête aujourd’hui à faire ses valises, une année et demie seulement après sa venue.

L’arrivée de Christophe Galtier se précise, quid de Pochettino ?

La sentence est tombée pour Mauricio Pochettino. Le PSG a déjà informé son futur ex-entraîneur qu’il ne serait pas reconduit à son poste alors que son bail s’achève en juin 2023. Les deux parties sont désormais en contact pour régler les conditions de son licenciement et négocier les détails concernant l’indemnité à verser au natif de Murphy et à son staff. Pour lui succéder, le PSG discute en parallèle avec l’OGC Nice pour Christophe Galtier, alors que Zinedine Zidane, priorité du Qatar, a décidé de ne pas débarquer dans la capitale comme vous l’a révélé le10sport.com. Il existe donc peu d’incertitude sur l’identité du prochain entraîneur puisque le PSG, Nice et Galtier souhaitent parvenir à un accord, mais l’avenir de Pochettino est bien plus flou.

Le clan Pochettino va se retrouver à Londres, mais l’avenir de Mauricio est incertain

Ciblé par les critiques depuis sa signature au PSG, Mauricio Pochettino n’a pas vu sa cote grimper après ce passage de dix-huit mois. Malgré le titre obtenu en Ligue 1 cette saison, l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid (1-0 à l’aller, 1-3 au retour) a marqué les esprits et scellé le futur du coach de 50 ans. Selon ESPN , Mauricio Pochettino envisage désormais de retourner en Angleterre afin d’y retrouver Karina, son épouse, qui a séjourné à Londres durant le passage du principal concerné à Paris. Il sera accompagné de l’un de ses fils, Sebastiano, qui avait rejoint le PSG avec lui comme préparateur physique et qui sera lui aussi bientôt licencié, tandis que l'autre, Maurizio, a été libéré de son contrat de joueur par Watford suite à la relégation de l'écurie en deuxième division. La famille Pochettino prévoit ainsi de se retrouver en Angleterre, avec l’espoir de voir le paternel rebondir en Premier League comme l’expliquait déjà The Telegraph dernièrement, un objectif loin d’être rempli. Dans le viseur de Manchester United, l’ancien défenseur a finalement été devancé par Erik ten Hag tandis que les autres bancs des cadors du pays sont occupés. Pep Guardiola restera à son poste du côté de Manchester City jusqu’à l’été 2023 minimum alors que Jürgen Klopp a prolongé avec Liverpool jusqu’en 2026. Cela laisse peu d'options pour Mauricio Pochettino, qui pourrait être à l’écoute d’une proposition d’un club moins huppé de Premier League bien qu’il ne soit pas garanti qu’il accepte un tel défi après son aventure au PSG. D’après ESPN , il est peu probable aussi d'imaginer l’Argentin attendre un départ d’Antonio Conte à Tottenham, une piste un temps évoquée pour lui mais l’Italien, cité un temps parmi les cibles du Paris Saint-Germain pour justement remplacer Pochettino, semble bien parti pour rester encore un certain temps chez les Spurs .

