Mercato : Zidane, Galtier… Le PSG fixe une date pour annoncer le remplaçant de Pochettino

Publié le 20 juin 2022 à 14h10 par La rédaction

Alors que le départ de Mauricio Pochettino est imminent, le PSG travaille en coulisse sur la succession de l’Argentin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Christophe Galtier est le favori pour le poste malgré l’intérêt prononcé du Qatar à l'égard de Zinedine Zidane, qui ne viendra pas. La direction parisienne aurait fixé une date pour annoncer le nouvel entraîneur.

Il ne manque plus que l’annonce officielle. Malgré son engagement jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino va quitter son poste après la dernière saison décevante du club de la capitale. La direction parisienne est encore en discussion avec l’Argentin pour la rupture de son contrat et les négociations portent désormais sur des détails concernant les indemnités à verser au natif de Murphy et à son staff. En parallèle, le PSG avance pour sa succession et négocie avec l’OGC Nice au sujet de Christophe Galtier comme vous l’a révélé le10sport.com, et le club espère boucler ce dossier rapidement.

Annonce la semaine prochaine pour l’arrivée de Galtier au PSG ?