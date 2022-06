Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star du Real Madrid ne va pas débarquer à Paris

Publié le 20 juin 2022 à 23h00 par Baptiste Lefilliatre

Désireux de renforcer son secteur offensif, le PSG est intéressé depuis de nombreux mois par l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr. Malgré les approches des champions de France en titre, l’international brésilien a décidé de poursuivre son aventure au sein de la Maison Blanche.

Avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, le Paris Saint Germain dispose sans aucun doute d’une des plus belles attaques d’Europe. Mais ce n’est pas assez pour la direction du club de la capitale, qui s’est mis en tête depuis plusieurs moi de faire venir dans la Ville Lumière l’ailier gauche du Real Madrid Vinicius Jr. Le plan du PSG était clair : convaincre l’international brésilien de ne pas étendre son bail chez les champions d’Europe, qui se termine en 2024, afin de signer gratuitement la même année en France. Cependant, le dossier se complique sérieusement.

Mercato - PSG : Le feuilleton Vinicius Jr a atteint un point de non-retour https://t.co/tyYdiZLHJV pic.twitter.com/MYt3ZJBoQU — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

Vinicius Jr va prolonger au Real Madrid