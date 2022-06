Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l'OM, Al-Khelaïfi dans le viseur de l'UEFA à cause du FPF ?

Publié le 20 juin 2022 à 21h00 par Amadou Diawara

Après avoir examiné les comptes de l'OM, l'UEFA aurait fait une « demande d'informations » à Pablo Longoria et Frank McCourt pour vérifier s'ils respectent bien les règles du fair-play financier. En plus du club marseillais, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait également soumis à un examen complémentaire de la part de l'UEFA.

Comme tous les clubs disputant une compétition européenne en 2022-2023, l'OM a vu ses comptes être vérifiés par l'UEFA. Toutefois, après un premier examen non concluant, la chambre d'instruction de l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) aurait adressé une « demande d'informations » à Frank McCourt et Pablo Longoria il y a plusieurs semaines selon L'Equipe . Toutefois, le propriétaire et le président de l'OM ne craindraient pas l'ouverture d'une procédure de la part de l'UEFA pour le moment. « Il y a eu des échanges et des pièces complémentaires nous ont en effet été demandées. Nous les avons données et de notre point de vue, cela va être résolu. Nos comptes vont mieux qu'ils n'ont été. Le club est en train de revenir sur les rails. Il y a maintenant beaucoup moins de pertes et nous avons l'objectif d'être à l'équilibre la saison prochaine » , dit-on du côté de l'OM.

Le PSG aurait reçu une «demande d'informations» à cause du fair-play financier