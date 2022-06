Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'UEFA demande des comptes à Longoria pour le fair-play financier

Publié le 20 juin 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté sur le plan financier, l'OM aurait alarmé l'UEFA. En effet, l'instance européenne dirigeante craindrait que le club marseillais ne soit pas en règle vis-à-vis du fair-play financier. Ainsi, la chambre d'instruction de l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) aurait envoyé une « demande d'informations » au club présidé par Pablo Longoria il y a quelques semaines.

En octobre 2016, Frank McCourt a posé ses valises à Marseille pour impulser un nouveau projet à l'OM. En effet, le businessman américain a racheté le club phocéen pour mettre en place son « OM Champions Project » . Toutefois, pour le moment, Frank McCourt peine à passer de la parole aux gestes car son club est à la peine sur le plan financier. Et après avoir été sanctionné en 2020 pour avoir dérogé aux règles du fair-play financier, l'OM pourrait encore risquer gros aujourd'hui. Lors des deux dernières fenêtres de transferts, Pablo Longoria n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. En effet, le président de l'OM a recruté une dizaine de recrues lors du dernier mercato estival, avant d'aller encore un peu plus loin cet hiver, en bouclant les signatures de Sead Kolasinac, ainsi que de Cédric Bakambu. Et il se pourrait que Pablo Longoria ait été un peu trop gourmand sur ces coups-là.





Mercato - OM : Lirola, Caleta-Car… Quel doit être le premier joueur à quitter l’OM cet été ? https://t.co/govkLqXQvh pic.twitter.com/HcxD0ufNJ5 — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

«Des pièces complémentaires nous ont été demandées... cela va être résolu»