Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos et Henrique préparent un gros coup de balai

Publié le 20 juin 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Arrivés au PSG ces dernières semaines, Luis Campos et Antero Henrique ont la mission de renforcer le groupe parisien, mais aussi de se séparer d'éléments superflus. Cet été, plusieurs joueurs ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante afin d'essayer de préserver un certain équilibre financier. La liste est longue et compte près de neuf joueurs.

Les taches sont partagées au PSG. Arrivé en tant que conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos sera, surtout, chargé du recrutement lors de ce mercato estival. Quant à Antero Henrique, de retour dans la capitale, il va essayer de dégraisser l'effectif parisien. Un domaine dans lequel ne performait pas Leonardo, son prédécesseur. Cet été, plusieurs joueurs seront invités à trouver une porte de sortie. Ce lundi, Foot Mercato dévoile la liste des joueurs placés sur la liste des transferts.

Mercato - PSG : Ce qu’il faut attendre de Luis Campos au PSG https://t.co/PMS79tzd9d pic.twitter.com/dyF7d15u9d — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

Plusieurs joueurs poussés vers la sortie

Selon le média, de nombreux éléments ne rentrent pas dans les plans de Luis Campos et du PSG. Alors que le Portugais recherche un nouveau buteur sur le marché, Mauro Icardi a été invité à trouver une nouvelle équipe. Même chose pour Julian Draxler, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Danilo et Georginio Wijnaldum. Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, Rafinha ne sera pas, non plus conservé. La question se pose également pour Neymar. Selon plusieurs sources, les dirigeants qataris ne verraient pas d'un mauvais œil son départ, mais difficile de trouver une formation capable de lui verser son salaire.