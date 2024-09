Mercato : Après le PSG, Messi au coeur d’un projet démentiel ?

Thomas Bourseau

Au moment de quitter le PSG à l’été 2023, Lionel Messi avait tout gagné tant en club qu’en sélection. Ce fut donc à ses 36 ans, le moment parfait pour se lancer un challenge américain à l’Inter Miami. Co-propriétaire de la franchise floridienne de MLS, David Beckham s’est attardé sur les échanges avec Messi au moment de le convaincre de traverser l’Atlantique avec un projet bien établi : être le fer de lance d’un éventuel futur sacre des États-Unis à la Coupe du monde.

Lionel Messi a fait ses adieux au football européen après 19 années de bons et loyaux services au FC Barcelone puis pendant deux petites piges au PSG. Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2021 pour une raison simple, le Barça ne pouvant économiquement parlant pas assumer sa présence au club, Messi n’a pas fait l’unanimité au vu de ses performances. Son but était simple et affiché dès son arrivée : aider l’équipe alors entraînée par Mauricio Pochettino puis Christophe Galtier, à remporter la première Ligue des champions de son histoire.

Transferts : Une star du Real Madrid va choisir entre Messi et Cristiano Ronaldo ! https://t.co/KDg1L4Hj87 pic.twitter.com/LJaniWKfsT — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Lionel Messi en MLS pour le développement du football aux USA jusqu’au titre mondial !

Il n’en a rien été. Et alors qu’une venue en Arabie saoudite en tant qu’agent libre à Al-Hilal a été évoquée dans la presse, c’est en Major League Soccer que Lionel Messi a signé. L’octuple Ballon d’or est parti vivre son rêve américain en Floride en signant au sein de la franchise de David Beckham à l’Inter Miami. Invité sur le plateau de Hot Ones de Sean Evans, David Beckham a expliqué le processus de discussions avec Lionel Messi et son entourage afin d’attirer le champion du monde argentin en MLS. « Il y a des limites aux discussions commerciales et contractuelles. D'un joueur à l'autre, je pense que cela fait une énorme différence. Je suis arrivé ici en tant que joueur passé du Real Madrid au LA Galaxy. C'est un cadeau dans le sens où je veux inspirer la prochaine génération de jeunes qui jouent dans ce pays. Car un jour ou l'autre, les États-Unis gagneront la Coupe du monde ».

«Si vous amenez quelqu'un comme ça, tous ces jeunes qui regardent à travers l’Amérique vont être inspirés»

« Et ils ont besoin de moments comme celui-ci, où l'on peut faire appel à quelqu'un de l'envergure de Leo. Il est bon sur le terrain et en dehors. C'est le professionnel parfait. Et si vous amenez quelqu'un comme ça, tous ces jeunes qui regardent à travers l'Amérique, qui vont le voir dans leurs stades, dans leurs villes, vont être inspirés. Et c'est vraiment ce que nous voulions faire ». a conclu David Beckham entre deux ailes de poulet épicées. Reste à savoir si le gros projet Coupe du monde évoqué par la légende du football anglais prendra vie dans les années à venir.