Mercato : Après le PSG, la route de Tuchel n’est pas toute tracée…

Publié le 4 janvier 2021 à 23h10 par Th.B.

Remercié par le PSG le jour du réveillon de Noël, Thomas Tuchel est annoncé du côté de Chelsea pour la succession de Frank Lampard. Cependant, les dés ne seraient pas encore jetés pour le technicien des Blues et la concurrence ferait rage pour son poste !

C’était attendu, tellement son nom a été lié à un départ, mais certainement pas le jour précédant Noël. Après la large victoire acquise sur sa pelouse face à Strasbourg le 23 décembre dernier, Thomas Tuchel a été convoqué par Leonardo sur les coups de 00h30, moment où le directeur sportif du PSG a fait savoir au désormais ex-entraîneur du Paris Saint-Germain qu’il ne faisait plus partie du projet QSI. Dans la foulée, le10sport.com confirmait la tendance, comme quoi Mauricio Pochettino allait remplacer Tuchel sur le banc du PSG et l’Argentin a officiellement été annoncé samedi, quelques jours après l’officialisation du départ de Tuchel qui a trouvé un terrain d’entente financier avec les dirigeants parisiens. Désormais sans club, Thomas Tuchel est annoncé du côté de Chelsea où le temps de Frank Lampard semble compté. Mais qu’en est-il vraiment ?

Lampard pas encore licencié, Tuchel confronté à une rude concurrence