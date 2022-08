Foot - Mercato - PSG

Après la catastrophe pour Wijnaldum, le mercato du PSG est relancé

Publié le 22 août 2022 à 21h30 par Arthur Montagne

Blessé pour plusieurs mois, Georginio Wijnaldum souffre d'une fracture du tibia ce qui pousse l'AS Roma à envisager du mouvement sur le mercato pour le remplacer. Dans cette optique, le nom de Leandro Paredes a circulé. Une situation évoquée par Tiago Pinto, directeur sportif du club italien.

Prêté à l'AS Roma avec une option d'achat, Georginio Wijnaldum a subi une fracture du tibia qui risque de le tenir éloigné des terrains pour plusieurs mois. « Suite à une blessure à l’entraînement dimanche après-midi, Georginio Wijnaldum a ensuite subi des examens médicaux qui ont confirmé la présence d’une fracture du tibia à la jambe droite. Le joueur subira d’autres évaluations dans les prochains jours », expliquait le club italien par le biais d'un communiqué. Par conséquent, privé de l'international néerlandais, l'AS Roma pourrait se mettre en quête d'un nouveau milieu de terrain.

Paredes pour succéder à Wijnaldum ?

Et selon les informations de Calciomercato.com, l'AS Roma pourrait de nouveau se tourner vers le PSG. En effet, José Mourinho serait intéressé par le profil de Leandro Paredes, qui a déjà évolué au sein du club italien. Les Parisiens ne retiendront pas l'international argentin qui n'est plus indispensable aux yeux de Christophe Galtier, surtout depuis l'arrivée de Renato Sanches et Vitinha.

La Roma laisse planer le doute pour la succession de Wijnaldum

Au micro de DAZN , Tiago Pinto a évoqué la situation de Georginio Wijnaldum. « On était dans une vague positive mais c'est le football, on ne peut pas se plaindre. Ces choses arrivent, désolé. On a mis du temps à faire venir Gini ici et ça lui en a pris peu pour devenir un membre de la famille. Nous nous arrêterons un instant pour comprendre ce qui sera le mieux pour lui et je suis sûr qu'il reviendra plus fort. Je remercie les médias qui n'ont pas cherché de coupable dans cette situation. Oui, nous sommes une famille, nous avons des entraînements comme tout le monde », assure le directeur sportif de l'AS Roma avant de se prononcer plus précisément sur la quête d'un nouveau milieu de terrain : « Nous aurons le temps d'y réfléchir. Les dernières heures ont été lourdes pour nous, cela dit, nous avons encore du temps . »

