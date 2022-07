Foot - Mercato - Real Madrid

Après avoir quitté le Real Madrid, Varane ne regrette rien

Publié le 21 juillet à 22h45 par Thibault Morlain

En une décennie, Raphaël Varane a tout connu au Real Madrid. L’été dernier, l’international français a ainsi souhaité relever un nouveau défi. Pour cela, il s’est envolé pour l’Angleterre, s’engageant avec Manchester United. Et bien que cela n’a pas été facile pour Varane, il ne regrette rien.

L’été dernier, la charnière centrale du Real Madrid a été décimée avec les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Si le Français avait encore un contrat avec les Merengue, il souhaitait partir afin de relever un nouveau défi. Et c’est du côté de Manchester United que Varane s’est engagé. Un choix sur lequel est revenu le protégé d’Erik ten Hag.

« Je n’ai aucun doute de ma décision »

Bien que sa première année à Manchester United n’a pas été simple, Raphaël Varane ne regrette rien. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à la BBC , le joueur des Red Devils a avoué : « Dans le football, tu dois prouver, tu dois t’améliorer et je voulais vivre une autre expérience. J’étais 10 ans au même endroit et je pense que la Premier League est un grand championnat et United un grand club. Je n’ai aucun doute de ma décision ».

