Real Madrid : Après l'échec Mbappé, Ancelotti s'est vu proposer un

Publié le 21 juillet à 19h00 par Baptiste Lefilliatre

Alors que le Real Madrid bénéficie d'une ligne d'attaque cinq étoiles avec Vinicius Jr et Karim Benzema, Kylian Mbappé ne viendra finalement pas, ayant choisi de prolonger au PSG. Et pour oublier cet échec, un improbable buteur aurait été proposé aux champions d'Europe en titre : Edin Dzeko. Lui qui n'a plus qu'une année de contrat à l'Inter Milan.

Le 28 mai dernier, le Real Madrid remportait la quatorzième Ligue des Champions de son histoire en battant Liverpool au Stade de France (1-0). Une victoire historique, que les Merengue doivent en partie à leur flamboyante paire d'attaquants, formée par Vinicius Jr et le probable futur Ballon d'Or Karim Benzema. Toutefois, pas question pour le président madrilène Florentino Perez de chômer sur le mercato estival.

Un nouvel attaquant au Real Madrid ?

Malgré l'échec de la piste Kylian Mbappé, finalement resté au PSG, la Maison Blanche a recruté le défenseur central allemand Antonio Rüdiger ainsi que le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni. Un troisième renfort, cette fois dans le secteur offensif, aurait même pu débarquer dans la capitale espagnole.

Dzeko proposé au Real, qui refuse

Selon les informations d'Anton Meana, journaliste espagnol, Edin Dzeko, sous contrat jusqu'en juin 2023 à l'Inter Milan, aurait été proposé au Real Madrid. Cependant, les champions d'Espagne en titre ne recruteront pas l'international bosnien, en raison de son âge avancé (36 ans).