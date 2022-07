Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Nouvelle révélation sur le dernier renfort de Batlles

Consciente qu’il faut renforcer son effectif afin de pouvoir ambitionner une remontée en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne se montre très active sur le marché des transferts. Plusieurs arrivées ont déjà été bouclées, notamment celle de Mathieu Cafaro. Une option d’achat d’un très faible montant serait même incluse dans le prêt du Français.

L’AS Saint-Étienne a vécu une saison très compliquée. En grande difficulté, les Verts avaient l’espoir de se sauver grâce aux barrages. Toutefois, suite à la double confrontation face à l’AJ Auxerre, c’est bien le club bourguignon qui évoluera dans l’élite. Reléguée, l’ASSE ne compte toutefois pas s’éterniser en Ligue 2, et veut se renforcer en conséquence.

L’ASSE a déjà recruté 5 joueurs

Désireuse de remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible, l’AS Saint-Étienne ne chôme pas depuis le début de ce mercato estival. En effet, les Verts ont déjà attiré 5 joueurs, en les personnes de Jimmy Giraudon, Dylan Chambost, Anthony Briançon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro. Pour ce dernier, prêté par le Standard de Liège, une option d’achat serait incluse dans le deal.

Une option d’achat pour Cafaro