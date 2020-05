Foot - Mercato

Mercato : Après Arsenal, David Luiz a déjà son avenir tout tracé…

Publié le 22 mai 2020 à 16h50 par La rédaction

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2021, David Luiz se verrait bien alors tronquer la tunique des Gunners pour arborer à nouveau celle du Benfica Lisbonne.